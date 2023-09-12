ЗСУ просунулися на південному фронті, але окупанти відповідають численними штурмами (карта)

Наші воїни активно ліквідовують сили та засоби ворога

Йде 566-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, наші воїни продовжують свій контрнаступ. Минулої доби (11 вересня) сталося 30 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямі. Наші воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці.

Водночас окупанти намагаються відновлювати свої підрозділи. Вони продовжують численні штурми позицій наших військ.

Ситуація в районі Роботино на карті deepstatemap

"Українські воїни мужньо тримають оборону, відбивши понад 10 атак противника в районах Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Мали успіх у районах на південь і на південний схід від Роботиного, закріплюються на досягнутих рубежах", — повідомили в Генштабі.

Представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов на брифінгу підтвердив успіх українських військ у Роботиного на південному фронті.

"Мали успіх у районах на південь і на південний схід від Роботиного, закріплюються на досягнутих рубежах", — сказав спікер.

Він додав, що українські війська також наступають на південь від міста Бахмут. Раніше заступник Міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські війська звільнили частину селища Опитне у районі Авдіївки. Також наші військові мали успіхи в районі Андріївки та Кліщіївки на Бахмутському напрямку.

Як повідомляв "Телеграф", американський генерал і голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі розповів, як часто спілкується з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним і що в США думають про контрнаступ ЗСУ. Він додав, що разом із командою уважно стежить за розвитком подій в Україні.