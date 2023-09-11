ЗСУ просуваються під Донецьком та Бахмутом: є успіхи в районі трьох важливих населених пунктів (карта)

Контрнаступ ЗСУ йде повним ходом

Українські війська звільнили частину селища Опитне у районі Авдіївки. Також наші військові мали успіхи в районі Андріївки та Кліщіївки на Бахмутському напрямку.

Про це заявила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр, повідомляє Military Media Center. За її словами, протягом тижня ВСУ мав поступ у районі Новомайорського Донецької області.

"Відбувався рух у районі Опитного, Сили оборони зайняли частину цього населеного пункту", – сказала Маляр.

Ситуація в районі Опитного

Ситуація в районі Кліщіївки та Андріївки

Представник Міноборони наголосила, що Збройні Сили України зараз закріплюються у районах, де мали успіх.

Говорячи про успіхи на Бахмутському напрямку, Маляр зазначила, що ЗСУ мають також і просування.

"Там ми витісняли супротивника з позицій і там є у нас певні поступи вперед", — додала вона.

Про успіхи ЗСУ на вказаних напрямках писали й західні аналітики ISW.

Раніше "Телеграф" писав про те, що наступ, контрнаступ та захист тих чи інших рубежів залишаються вкрай складним завданням для українських військових, враховуючи низку факторів, що грають на руку противнику. Таку думку нам висловив політолог та доброволець ЗСУ Кирило Сазонов.