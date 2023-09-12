Війна — день 566: ЗСУ мають суттєвий прогрес на деяких напрямках

Оперативно про головне за добу

Українські військові продовжують вести контрнаступ і просуватися на низці напрямків, а особливо їх прогрес помітний у Запорізькій області, а також у районі Бахмута. При цьому ЗСУ ведуть активне полювання на російську артилерію і за останній тиждень змели встановити рекорд результативності. Тим часом в українській розвідці кажуть, що є всі підстави вважати, що війна тривалою не буде.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 12 вересня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 В Курській області (росія) пролунав вибух. За даними місцевої влади, невідомий БПЛА скинув вибуховий пристрій на одну із будівель

З даними за 9 вересня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 563: ЗСУ продовжують просування, а росіяни готують нові обстріли

Про те, що відбувалося 10 вересня, читайте у матеріалі: Війна — день 564: ЗСУ продовжують просування під постійними обстрілами

Інформацію за 11 вересня дивіться за посиланням: Війна — день 565: окупанти втрачають позиції під тиском ЗСУ на півдні і не тільки