Зеленський підписав указ про перевірки військово-лікарських комісій: кого це може торкнутися

Масштабні перевірки торкнуться людей, які отримували фальшиві довідки

В Україні перевірять військово-лікарські комісії на предмет неправомірного встановлення інвалідності або довідок про непридатність військовозобов’язаних.

Так у вівторок, 12 вересня, президент України Володимир Зеленський підписав указ №576/2023, яким набрав чинності рішення РНБО від 30 серпня поточного року. Указ набирає чинності з дня його публікації, а відповідальність за його виконання було покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова.

У самому рішенні зазначено, що профільні відомства мають у тижневий термін створити робочі групи з перевірки обґрунтованості рішень ВЛК щодо видачі довідок про інвалідність або непридатність до проходження військової служби під час воєнного стану. А сама перевірка проводитиметься протягом трьох місяців з дня публікації указу.

Також у рішенні РНБО поставлено завдання:

за два тижні опрацювати питання про особливості виїзду непридатних осіб за кордон;

за тиждень підготувати нормативно-правові акти щодо ефективності, рівня сервісу та безбар’єрності військово-лікарської експертизи;

за тиждень організувати роботу позаштатних ВЛК;

за два тижні врегулювати питання щодо проходження служби особами, котрих визнали обмежено придатними.

Як повідомлялося раніше, у "Слузі народу" раніше повідомляли, що після перевірки ВЛК покарані будуть не лише лікарі-хабарники, а й ті, хто скористався їхніми послугами. При цьому дістати можуть і військовозобов’язані, які таким чином змогли виїхати за кордон.