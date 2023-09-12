Зеленский подписал указ о проверках военно-врачебных комиссий: кого это может затронуть

Масштабные проверки коснутся людей, которые получали фальшивые справки

В Украине проверят военно-врачебные комиссии, на предмет неправомерного установления инвалидности или справок о непригодности военнообязанных.

Так во вторник, 12 сентября, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №576/2023, которым ввел в действие решение СНБО от 30 августа текущего года. Указ набирает силу с дня его публикации, а ответственность за его исполнение была возложена на секретаря СНБО Алексея Данилова.

В самом решении указано, что профильные ведомства должны в недельный срок создать рабочие группы по проверке обоснованности решений ВВК по выдаче справок об инвалидности или непригодности к прохождению воинской службы во время военного положения. Сама же проверка будет проводиться в течение трех месяцев с дня публикации указа.

Также в решении СНБО поставлены задачи:

за две недели обработать вопрос об особенностях выезда непригодных лиц за границу;

за неделю подготовить нормативно-правовые акты относительно эффективности, уровня сервиса и безбарьерности военно-врачебной экспертизы;

за неделю организовать работу внештатных ВВК;

за две недели урегулировать вопросы относительно прохождения службы лицами, которых признали ограниченно пригодными.

Как сообщалось ранее, в "Слуге народа" ранее сообщали, что после проверки ВВК наказаны будут не только врачи-взяточники, но и те, кто воспользовался их услугами. При этом достать могут и военнообязанных, которые таким образом смогли выехать за границу.