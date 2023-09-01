Украина может начать возвращать военнообязанных из-за границы: детали

За дачу взятки, подделку документов и уклонение от мобилизации могут заставить отвечать

Украина может начать добиваться экстрадиции военнообязанных, которые выехали за границу на основании поддельных справок военно-врачебной комиссии (ВВК).

Об этом вечером в четверг, 31 августа, в эфире национального телемарафона заявил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия. Видео его заявление уже тиражируется в соцсетях.

На фоне масштабных проверок ВВК нардеп подчеркнул, что ответственность несут не только те, кто выдал справку за деньги, но и те, кто купил ее и воспользовался ею. На данный момент правоохранители не имеют возможности привлечь нарушителей за границей к ответственности, однако в последнее время усилилась международно-правовая помощь.

Так, украинские правоохранители могут обратиться к коллегам практически в любой стране мира (за исключением россии) с запросом о выдаче военнообязанных граждан, которые незаконно выехали из Украины.

"Что будет с людьми, которые это делали? Они будут нести ответственность по законам за дачу взятки, за подделку документов, за уклонение от мобилизации", — подчеркнул Арахамия.

Стоит заметить, что 30 августа президент Украины Владимир Зеленский высказывался на заседании СНБО о проблемах прохождения ВВК и обещал неприятности тем, кто выехал из Украины по купленным справкам.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как в Украине решили упростить прохождение военно-врачебной комиссии.