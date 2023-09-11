Війна — день 565: окупанти втрачають позиції під тиском ЗСУ на півдні і не тільки
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Оперативно про головне за добу
Українські військові продовжують вести контрнаступ на сході та півдні нашої країни і змусили окупантів відійти зі своїх позицій на низці напрямків. При цьому попри прихід календарної осені очікується, що ВСУ ще має трохи більше як місяць до того, як погода зіпсується. А тому на Заході не поспішають говорити, що українські воїни досягли всього, чого могли цього сезону.
У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 11 вересня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.
00:00 Окупанти запустили нову партію дронів Україною через північні області. Не виключено, що вони можуть рухатися у бік Києва.
Інформацію за 8 вересня дивіться за посиланням: Війна — день 562: Україна отримує все більше допомоги та має нові успіхи на фронті
З даними за 9 вересня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 563: ЗСУ продовжують просування, а росіяни готують нові обстріли
Про те, що відбувалося 10 вересня, читайте у матеріалі: Війна — день 564: ЗСУ продовжують просування під постійними обстрілами