Війна — день 565: окупанти втрачають позиції під тиском ЗСУ на півдні і не тільки

Оперативно про головне за добу

Українські військові продовжують вести контрнаступ на сході та півдні нашої країни і змусили окупантів відійти зі своїх позицій на низці напрямків. При цьому попри прихід календарної осені очікується, що ВСУ ще має трохи більше як місяць до того, як погода зіпсується. А тому на Заході не поспішають говорити, що українські воїни досягли всього, чого могли цього сезону.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 11 вересня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Окупанти запустили нову партію дронів Україною через північні області. Не виключено, що вони можуть рухатися у бік Києва.

Інформацію за 8 вересня дивіться за посиланням: Війна — день 562: Україна отримує все більше допомоги та має нові успіхи на фронті

З даними за 9 вересня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 563: ЗСУ продовжують просування, а росіяни готують нові обстріли

Про те, що відбувалося 10 вересня, читайте у матеріалі: Війна — день 564: ЗСУ продовжують просування під постійними обстрілами