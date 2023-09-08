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Війна — день 562: Україна отримує все більше допомоги та має нові успіхи на фронті

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Настав новий день спротиву російським окупантам Новина оновлена 08 вересня 2023, 00:00
Настав новий день спротиву російським окупантам. Фото telegraf.com.ua

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі п’ятниця, 8 вересня 2023 року. Україна піднімає свої стяги над дедалі більшою кількістю населених пунктів і готується приймати дедалі більше військової допомоги від США. У той час як країна-агресор все більше страждає від нальотів дронів, але не припиняє атак на мирні українські міста.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 8 вересня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Українські військові мають успіхи на Мелітопольському напрямі, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр: "У нас на Мелітопольському напрямі є речі, які ми не можемо говорити, але там також живо і є певні успіхи. І коли Збройні сили закріпляться, то можна буде вже сказати публічно".

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про запуск двох груп "Шахедів". Повітряну тривогу оголошено в Одеській та Запорізькій областях. У разі оголошення тривоги, — не нехтуйте укриттям.

Карта бойових дій від DeepState на початок дня виглядає так:

Карта бойових дій в Україні 08.09.2023
Карта бойових дій в Україні 08.09.2023

Інформацію за 5 вересня дивіться за посиланням: Війна — день 559: просування ЗСУ набирає обертів, а окупанти намагаються наступати на чотирьох напрямках

З даними за 6 вересня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 560: ЗСУ долають зміцнення окупантів, а рф атакує Україну ракетами та БПЛА

Про те, що відбувалося 7 вересня, читайте у матеріалі: Війна — день 561: ЗСУ просуваються на півдні, а окупанти зрівнюють міста із землею