Війна — день 559: просування ЗСУ набирає обертів, а окупанти намагаються наступати на чотирьох напрямках

Оперативно про головне за добу

Українські військові продовжують вести контрнаступ і вже змогли прорватися через першу лінію оборони росіян. Очікується, що друга лінія не буде настільки складною, а тому просування ЗСУ прискориться. Окупанти своєю чергою намагаються прорватися на Лиманському, Куп’янському, Мар’їнському та Авдіївському напрямках, проте без особливих успіхів. При цьому російські нічні обстріли продовжуються, а дрони іноді навіть падають за межами нашої країни.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 5 вересня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У районі Краматорська (Донецька область) чули вибухи.

Інформацію за 2 вересня дивіться за посиланням: Війна — день 556: ЗСУ просуваються на півдні, а окупанти тиснуть на сході

З даними за 3 вересня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 557: ЗСУ розвивають успіх на південному фронті, на що окупанти "відповідають" ударами по містах

Про те, що відбувалося 4 вересня, читайте у матеріалі: Війна — день 558: на фронтах точаться важкі бої, окупанти не припиняють обстрілу міст