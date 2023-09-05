"Зуби дракона" не допомогли? Окупантів впевнено тіснять на південному фронті, ЗСУ мають успіхи

Український контрнаступ набирає обертів

Триває 559 день повномасштабної війни з російськими окупантами, українські військові продовжують вести контрнаступ і вже змогли прорватися через першу лінію оборони росіян. Зокрема, українська легка піхота подолала протитанкові рови та загородження "зуби дракона" на заході Запорізької області.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), українські сили, ймовірно, мають намір утримувати ці позиції. Проте важкої української техніки у місцях прориву цих оборонних споруд окупантів поки що не помічено.

"Геолокаційні кадри, опубліковані 4 вересня, показують, що українські війська просунулися до позицій, розташованих на східній частині російських протитанкових ровів і перешкод із "зубами дракона", які є частиною трирівневої оборони на захід від Вербового (18 км на південний схід)", — наголосили аналітики.

Крім того, згідно з геолокаційними кадрами, українська легка піхота також просунулась далі в серію підготовлених російських оборонних позицій уздовж дороги, що йде на північний захід від Вербового. Також українські війська підійшли до російських оборонних позицій між Роботиним (10 км на південь від Оріхова) та Новопрокопівкою (13 км на південь від Оріхова).

Фахівці ISW резюмують, що наші воїни розширюють пролом, який вони проробили в російському оборонному шарі. Вони перекидають більше техніки та особового складу у ворожі тили.

На думку аналітиків, українські сили мають успіх у безпосередній близькості від ще не пробитого російського оборонного шару, який тягнеться на північний захід від Вербового на північ від Солодкої Балки (20 км на південь від Оріхова). Українські війська атакують піхотою та обстрілюють важкою артилерією російські позиції, просуваючись у цьому районі.

Для довідки: "Зуби дракона" — це вкопані в землю рядами певному порядку пірамідальні бетонні або залізобетонні конструкції. Росіяни застосовують їх як інженерне загородження фортифікаційного типу на півдні України.

Як писав "Телеграф", поки наші воїни витісняють російських окупантів із нашої землі, у їхній власній країні неспокійно. У ніч на 5 вересня росію знову атакували безпілотники. Тривожно було й у Московській області.