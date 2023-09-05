Влаштували росіянам безсонну ніч: Москву знову намагалися атакувати дрони (відео)

Постраждалих та руйнувань нібито немає, але на місцях працюють екстрені служби

росію все частіше атакують дрони — як заявила влада рф, в ніч проти 5 вересня силами ППО були знищені безпілотники в Калузькій та Тверській областях, а також в Істринському районі (Московська область). За їхніми даними вони летіли на москву.

Про це повідомив мер москви сергій собянин. За його інформацією, "руйнувань та постраждалих на місці падіння уламків попередньо немає", проте при падінні уламків пошкоджено побутовий об’єкт.

"За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків в Істринському районі пошкоджено побутовий об’єкт. Оперативні служби працюють над усуненням наслідків", — пише собянин.

Істрінський район на карті

Він додав, що ще один безпілотник, який летів у напрямку Москви, був знищений в Тверській області в районі Завідово. Постраждалих та руйнувань немає, на місце виїхали екстрені служби. Важливо мати на увазі, що російська влада та ЗМІ регулярно подають спотворену інформацію, тому реальна картина може відрізнятися від їхніх заяв.

Завідове на карті

Через атаку дронів, у московському аеропорту "Внуково" було оголошено план "Ковер". Загалом майже 50 рейсів було затримано та три скасовано в московських аеропортах Внуково, Шереметьєво та Домодєдово.

Як повідомляв "Телеграф", у російській столиці ввечері 4 вересня сталася велика пожежа — біля Ленінградського вокзалу спалахнули склади. За попередніми даними пожежа почалася через те, що хтось підпалив сміття.