"Дуже активна робота": ЗСУ йдуть вперед на одному з напрямків

ЗСУ не дають ворогові відновити втрачене становище

Незважаючи на тяжку ситуацію навколо міста Бахмут, на яких йдуть запеклі бої, українським військовим під час всього контрнаступу вдалося звільнити близько 47 квадратних кілометрів на цьому напрямі.

Про це розповіла заступник міністра оборони Ганна Маляр у ефірі телемарафону. За її словами, лише минулого тижня в районах Кліщіївки, Курдюмівки та Озерянівки було деокуповано 3 квадратні кілометри. У свою чергу, загарбники намагалися відновити втрачене становище, але безуспішно.

Російські окупанти намагаються наступати на Лиманському, Куп’янському, Мар’їнському та Авдіївському напрямках. Ще буквально два тижні тому епіцентрами боїв на сході був Куп’янський напрямок. Нині там щодня відбивають по кілька атак супротивника.

Ганна Маляр наголосила, що ворог намагається активно просуватися в районах Новоєгорівки та Білогорівки, проте ЗСУ цьому перешкоджають.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямах також важка ситуація. Українські військові там зараз перебувають в обороні, не дозволяючи окупантам оточити Мар’їнку та Авдіївку.

"Це дуже активна робота, хоча в новинах це просто фраза: "Ідуть бої"", — зазначила Ганна Маляр.

Також вона додала, що інтенсивність боїв залишається незмінною.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у серпні українські військові змогли звільнити селище Урожайне на Донеччині. Визволення цього населеного пункту є тактично важливим.