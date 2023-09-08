Переговори з путіним вести не можна: Зеленський чітко пояснив, чому

Глава держави нагадав, чим закінчуються спроби домовитись із кремлем

Історія з катастрофою літака ватажка російських найманців із ПВК "Вагнер" євгена пригожина є наочним прикладом того, до чого наводять спроби домовитися з кремлівським диктатором володимиром путіним.

Як розповів президент України Володимир Зеленський у коментарі CNN, з поточним керівництвом росії про щось домовлятися не можна, що видно не лише на прикладі нашої країни.

"Коли ви хочете з кимось дійти компромісу або розпочати діалог, то ви не можете це зробити з брехуном", — зазначив Зеленський.

При цьому він нагадав про долю пригожина і зазначив, що таке є наочною ілюстрацією того, що трапляється з тими, хто має бажання укласти угоду з путіним.

Також український президент наголосив, що Україна не перша країна, на яку напала росія. Він нагадав про долю Молдови та Грузії та про те, що путін не намагався знаходити з ними компроміс зі спірних питань.

Як повідомлялося раніше, в українській розвідці не впевнені на 100%, що ватажок ПВК "Вагнера" євген пригожин справді загинув. З іншого боку, Зеленський напередодні заявляв, що Україні відомо, за чиїм розпорядженням було влаштовано авіакатастрофу.