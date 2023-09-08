путін та загадкова смерть пригожина: Зеленський розповів, що знає Україна

Зеленський не став розкривати подробиці

Україні відомо, хто стоїть за ліквідацією ватажка ПВК "Вагнера" євгена пригожина. Як заявив український лідер Володимир Зеленський, його вбили за дорученням президента росії володимира путіна.

Про це президент України сказав під час саміту "Ялта" у Києві, передає ВВС. Він наголосив, що наша країна вітає ліквідацію ватажка бойовиків.

"путін вбив пригожина — принаймні, така інформація у нас є ... У нас в Україні жалобних днів, коли небо втратило пригожина, не було. Для нас це на одного терориста менше", — сказав він.

Також глава держави додав, що після ліквідації пригожина моральний дух росіян упав. Це з тим, що вони постійно прикривалися "вагнерівцями" і кидали їх уперед.

"Я думаю, що цей захист, який прикривається життям найманців, "вагнерівців", — вони це втратили. Для нас це безперечно плюс", - зазначив він.

При цьому Зеленський не став уточнювати, які дані були передані Україні і як путін саме причетний до загибелі пригожина.

Нагадаємо, що пригожина поховали на Порохівському цвинтарі у Петербурзі. Також у мережі опублікували перші фотографії з могили ватажка "вагнерівців".

Раніше "Телеграф" писав про те, що в українській розвідці не впевнені на 100%, що ватажок ПВК "Вагнера" євген пригожин справді загинув.