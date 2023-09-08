путин и загадочная смерть пригожина: Зеленский рассказал, что знает Украина

Зеленский не стал раскрывать подробности

Украине известно, кто стоит за ликвидацией главаря ЧВК "Вагнера" евгения пригожина. Как заявил украинский лидер Владимир Зеленский, его убили по поручению президента россии владимира путина.

Об этом президент Украины сказал во время саммита "Ялта" в Киеве, передает BBC. Он подчеркнул, что наша страна приветствует ликвидацию главаря боевиков.

"путин "убил пригожина— по крайней мере, такая информация у нас есть… У нас в Украине траурных дней, когда небо лишилось Пригожина, не было. Для нас это на одного террориста меньше", — сказал он.

Также глава государства добавил, что после ликвидации пригожина моральный дух россиян упал. Это связано с тем, что они постоянно прикрывались "вагнеровцами" и бросали их вперед.

"Я думаю, что эту защиту, прикрывающуюся жизнями наемников, "вагнеровцев", — они это потеряли. Для нас это определенно плюс", — отметил он.

При этом Зеленский не стал уточнять, какие именно данные были переданы Украины и как путин именно причастен к гибели пригожина.

Напомним, что пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Петербурге. Также в сети опубликовали первые фотографии с могилы главаря "вагнеровцев".

Ранее "Телеграф" писал о том, что в украинской разведке не уверены на 100%, что главарь ЧВК "Вагнера" евгений пригожин действительно погиб.