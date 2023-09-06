"уткин точно умер, а вот пригожин...": в ГУР сделали громкое заявление по главарям "вагнеровцев"

По происшествию с главным "вагнеровцев" пока еше не все вопросы закрыты

В украинской разведке не уверены на 100%, что главарь ЧВК "Вагнера" евгений пригожин действительно погиб при крушении своего бизнес-джета. В то же время в ГУР подтверждают гибель его пособника дмитрия уткина.

Пока точно говорить можно только о смерти нескольких человек, которые находились на борту. Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил в интервью Укринформу.

"Пока на 100% мы можем говорить о подтвержденной гибели уткина и еще некоторых пассажиров. Что касается пригожина, скажем так, пока еще не все вопросы закрыты", – отметил он.

Андрей Юсов предпочел не раскрывать детали и подчеркнул, что еще некоторое время нужно подождать, чтобы узнать точную информацию о происшедшем.

"Я просто сосредоточусь на том, что мы можем подтвердить гибель уткина и еще нескольких соратников пригожина. Что касается самого главаря ЧВК, я думаю, что нужно еще некоторое время подождать", — отметил представитель ГУР.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 29 августа евгения пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Петербурге. Церемония прошла в закрытом формате. Позже в сети появились первые фотографии с могилы главы "вагнеровцев".