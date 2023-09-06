"уткін точно помер, а ось пригожин...": у ГУР зробили гучну заяву щодо ватажків "вагнерівців"

По події з головним "вагнерівцем" поки ще не всі питання закриті

В українській розвідці не впевнені на 100%, що ватажок ПВК "Вагнера" євген пригожин справді загинув під час катастрофи свого бізнес-джету. Водночас у ГУР підтверджують загибель його помічника дмитра уткіна.

Поки що точно говорити можна лише про смерть кількох людей, які перебували на борту. Про це речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив в інтерв’ю Укрінформу.

"Поки що на 100% ми можемо говорити про підтверджену загибель уткіна та ще деяких пасажирів. Щодо пригожина, скажімо так, поки що не всі питання закриті", — зазначив він.

Андрій Юсов вважав за краще не розкривати деталі та наголосив, що ще деякий час потрібно почекати, щоб дізнатися точну інформацію про те, що сталося.

"Я просто зосереджуся на тому, що ми можемо підтвердити загибель уткіна та ще кількох соратників пригожина. Щодо самого ватажка ПВК, я думаю, що треба ще деякий час почекати", — зазначив представник ГУР.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 29 серпня євгенія пригожина поховали на Порохівському цвинтарі у Петербурзі. Церемонія відбулася у закритому форматі. Пізніше у мережі з’явилися перші фотографії з могили глави "вагнерівців".