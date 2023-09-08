Переговоры с путиным вести нельзя: Зеленский четко объяснил, почему

Глава государства напомнил, чем заканчиваются попытки договориться с кремлем

История с крушением самолета главаря российских наемников из ЧВК "Вагнер" евгения пригожина является наглядным примером того, к чему приводят попытки договориться с кремлевским диктатором владимиром путиным.

Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский в комментарии CNN, с текущим руководством россии о чем-либо договариваться нельзя, что видно не только на примере нашей страны.

"Когда вы хотите с кем-то прийти к компромиссу или начать диалог, то вы не можете это сделать со лжецом", — отметил Зеленский.

При этом он напомнил о судьбе пригожина и отметил, что подобное является наглядной иллюстрацией того, что случается с теми, кто имеет желание заключить сделку с путиным.

Также украинский президент отметил, что Украина не первая страна, на которую напала россия. Он напомнил о судьбе Молдовы и Грузии и о том, что путин не пытался находить с ними компромисс по спорным вопросам.

Как сообщалось ранее, в украинской разведке не уверены на 100%, что главарь ЧВК "Вагнера" евгений пригожин действительно погиб. С другой стороны, Зеленский накануне заявлял, что Украине известно, по чьему распоряжению была устроена авиакатастрофа.