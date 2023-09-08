Война — день 562: Украина получает все больше помощи и имеет новые успехи на фронте

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре пятница, 8 сентября 2023 года. Украина поднимает свои флаги над все большим числом населенных пунктов и готовится принимать все больше военной помощи от США. В то время как страна-агрессор все больше страдает от налетов дронов, но не прекращает атак на мирные украинские города.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 8 сентября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Украинские военные имеют успехи на Мелитопольском направлении, заявила заместительница министра обороны Анна Маляр: "У нас на Мелитопольском направлении есть вещи, которые мы не можем говорить, но там тоже живо и есть определенные успехи. И когда Вооруженные силы закрепятся, то можно будет уже сказать публично".

Воздушные силы ВСУ сообщали о запуске двух групп "Шахедов". Воздушная тревога объявлена в Одесской и Запорожской областях. В случае объявления тревоги, — не пренебрегайте укрытием.

Карта боевых действий от DeepState на начало дня выглядит следующим образом:

Карта боевых действий в Украине 08.09.2023

Информацию за 5 сентября смотрите по ссылке: Война — день 559: продвижение ВСУ набирает обороты, а оккупанты пытаются наступать на четырех направлениях

С данными за 6 сентября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 560: ВСУ преодолевают укрепления оккупантов, а рф атакует Украину ракетами и БПЛА

О том, что происходило 7 сентября, читайте в материале: Война — день 561: ВСУ продвигаются на юге, а оккупанты ровняют города с землей