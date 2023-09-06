Война — день 560: ВСУ преодолевают укрепления оккупантов, а рф атакует Украину ракетами и БПЛА

Оперативно о главном за сутки

ВСУ продолжают вести контрнаступление на ряде направлений, а местами на западе Запорожской области легкие пехотинцы уже прошли противотанковые рвы и "зубы дракона" оккупантов, хотя пока не идет речи о прорыве тяжелой техники. При этом эксперты отмечают, что у Украины остается все меньше времени, чтобы обвалить южный плацдарм и выйти на северное Приазовье

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 6 сентября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 В районе Измаила (Одесская область) прогремели мощные взрывы.

00:00 Мониторинговые группы сообщают о взлете 8 стратегических бомбардировщиков в россии. Если они не изменят маршрут, то ракетная атака может состояться около 3-4 часов утра

С данными за 3 сентября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 557: ВСУ развивают успех на южном фронте, на что оккупанты "отвечают" ударами по городам

О том, что происходило 4 сентября, читайте в материале: Война — день 558: на фронтах идут тяжелые бои, оккупанты не прекращают обстрелы городов

Информацию за 5 сентября смотрите по ссылке: Война — день 559: продвижение ВСУ набирает обороты, а оккупанты пытаются наступать на четырех направлениях