Имеет важные преимущества: что известно о Рустеме Умерове, который может возглавить Минобороны

Его называют хорошим переговорщиком и управленцем

После отставки министра обороны Алексея Резникова, его пост, вероятнее всего, займет Рустем Умеров, который до недавнего времени руководил Фондом государственного имущества Украины. При этом, вопреки кадровой политике последних четырех лет Умеров попал во власть не в команде "Слуги народа" — депутатом ВР он стал по спискам партии "Голос".

Еще до назначения главой ФГИ (в сентябре 2022-го), Умеров начал плотно сотрудничать с властями, особенно с началом полномасштабного российского вторжения. В частности, он участвовал в переговорах с россией и в большом обмене пленными осенью прошлого года. Источники "РБК-Украина" позитивно оценивают его кандидатуру.

"Я знаю Рустема лично, он хороший переговорщик, у него свободный английский и турецкий, есть хорошие связи с Турцией, саудитами, он играл роль в обменах, уже сделал много для Минобороны, о чем открыто не говорят. Очень стрессоустойчив, ценностен, хороший управленец", – отмечает заместитель председателя фракции СН Евгения Кравчук.

Еще один плюс Умерова — его крымскотатарское происхождение и опыт правовой защиты коренного народа Крыма. Это особенно актуально сейчас, когда деоккупация полуострова начала рассматриваться как вполне реалистичный сценарий.

Кроме того, Умеров имеет хорошие отношения с главой Офиса президента Андреем Ермаком, что также является позитивным фактором в украинских политических реалиях. Учитывая, насколько тесно Минобороны и ОП должны сотрудничать по поставке западных вооружений в Украину, это является плюсом.

Отмечается, что публичную поддержку Умерову оказывает и условное "антикоррупционно-активистское" сообщество, обычно находящееся в латентной оппозиции к Банковой. Многие из тех, кто активно критиковал Резникова в последние недели, сейчас так же активно продвигают на его место Умерова. Хорошие отношения с ними у Умерова сложились еще до попадания в "Голос", который часто называли "партией активистов".

"Надеюсь, его не так сильно будут мучить в Фейсбуке, как Резникова. Может, даже больше ста дней на должности дадут", – сказал собеседник издания в президентской команде.

В то же время Умеров имеет хорошие отношения и контакты одновременно с арабо-мусульманским миром и американцами. Для США министр обороны как обязательный участник всех "рамштайновских" переговоров и не только, является одним из ключевых контактов в украинской власти.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о Рустеме Умерове. Он происходит из крымскотатарской семьи, которую советские власти насильно депортировали в Узбекистан в 1944 году. Является мусульманином-суннитом.