Кто возглавит Минобороны и Минкульт: СМИ назвали кандидатов
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Новых глав могут получить два министерства
Вскоре министр обороны Украины Алексей Резников может покинуть свою должность, а его место в Министерстве может занять глава Фонда госимущества Рустем Умеров. Также парламент может назначить нового министра культуры и информационной политики.
Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свои источники во власти, это может произойти уже на следующей неделе. В команде президента активно обсуждают кадровые перестановки.
Источники УП, подтверждают что президент внесет в Раду предложение на увольнение министра обороны Алексея Резникова. На его место он предложит Рустема Умерова.
Министерство культуры и информационной политики тоже может получить нового главу. По словам собеседников издания, его может возглавить может Юлия Федив, которая возглавляла Украинский культурный фонд.
Для справки: Юлия Федив в 2018-2021 годах возглавляла "Украинский культурный фонд". В сентябре 2021 года она заявила, что против нее возбуждено уголовное производство. С 1 июля 2021 года − 1 июня 2022 года была директором ОО "Общественное телевидение".
Ранее "Телеграф" писал, что в Украине думают насчет увольнения Алексея Резникова и как относятся к новому возможному министру обороны. Мы также рассказывали, кто такой Рустем Умеров, что известно о его жизни, где он работал и прочие интересные детали.