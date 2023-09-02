Хто очолить Міноборони та Мінкульт: ЗМІ назвали кандидатів

Нових глав можуть отримати два міністерства

Незабаром міністр оборони України Олексій Резніков може залишити свою посаду, а його місце в Міністерстві може обійняти голова Фонду держмайна Рустем Умеров. Також парламент може призначити нового міністра культури та інформаційної політики.

Як повідомляє "Українська правда" з посиланням на свої джерела у владі, це може статися вже наступного тижня. У команді президента активно обговорюють кадрові перестановки.

Джерела УП підтверджують, що президент внесе до Ради пропозицію на звільнення міністра оборони Олексія Резнікова. На його місце він запропонує Рустема Умерова.

Міністерство культури та інформаційної політики також може отримати нового главу. За словами співрозмовників видання, його може очолити може Юлія Федів, яка очолювала Український культурний фонд.

Довідково: Юлія Федів у 2018-2021 роках очолювала "Український культурний фонд". У вересні 2021 року вона заявила, що проти неї порушено кримінальне провадження. З 1 липня 2021 року – 1 червня 2022 року була директором ГО "Громадське телебачення".

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні думають про звільнення Олексія Резнікова і як ставляться до нового можливого міністра оборони. Ми також розповідали, хто такий Рустем Умеров, що відомо про його життя, де він працював та інші цікаві деталі.