Має важливі переваги: що відомо про Рустема Умєрова, який може очолити Міноборони

Його називають хорошим переговорником та управлінцем

Після відставки міністра оборони Олексія Резнікова його посаду, найімовірніше, обійме Рустем Умєров, який донедавна керував Фондом державного майна України. При цьому всупереч кадровій політиці останніх чотирьох років Умеров потрапив у владу не в команді "Слуги народу" — депутатом ВР він став за списками партії "Голос".

Ще до призначення головою ФДМ (у вересні 2022-го) Умеров почав щільно співпрацювати з владою, особливо з початком повномасштабного російського вторгнення. Зокрема, він брав участь у переговорах із росією та у великому обміні полоненими восени минулого року. Джерела "РБК-Україна" позитивно оцінюють його кандидатуру.

"Я знаю Рустема особисто, він хороший переговорник, у нього вільна англійська та турецька, є гарні зв’язки з Туреччиною, саудитами, він грав роль в обмінах, вже зробив багато для Міноборони, про що відкрито не говорять. Дуже стресостійкий, ціннісний, хороший управлінець", – зазначає заступник голови фракції СН Євгенія Кравчук.

Ще один плюс Умєрова — його кримськотатарське походження та досвід правового захисту корінного народу Криму. Це особливо актуально зараз, коли деокупація півострова почала розглядатись як цілком реалістичний сценарій.

Крім того, Умєров має добрі стосунки з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком, що також є позитивним чинником в українських політичних реаліях. З огляду на те, наскільки тісно Міноборони та ОП мають співпрацювати з постачання західних озброєнь в Україну, це є плюсом.

Зазначається, що публічну підтримку Умєрову надає й умовне "антикорупційно-активістське" співтовариство, яке зазвичай перебуває в латентній опозиції до Банкової. Багато хто з тих, хто активно критикував Резнікова в останні тижні, зараз так само активно просувають на його місце Умерова. Хороші стосунки з ними у Умєрова склалися ще до потрапляння до "Голосу", який часто називали "партією активістів".

"Сподіваюся, його не так сильно мучитимуть у Фейсбуці, як Резнікова. Може, навіть понад сто днів на посади дадуть", – сказав співрозмовник видання у президентській команді.

Водночас Умєров має добрі стосунки та контакти одночасно з арабо-мусульманським світом та американцями. Для США міністр оборони як обов’язковий учасник усіх "рамштайнівських" переговорів і не лише є одним із ключових контактів в українській владі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про Рустема Умєрова. Він походить з кримськотатарської родини, яку радянська влада насильно депортувала до Узбекистану 1944 року. Є мусульманином-сунітом.