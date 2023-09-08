У ВСУ есть успехи в районе Донецкого аэропорта: подробности и карта

Около населенного пункта Опытне ВСУ прошли вперед и закрепились

Украинские войска чрезвычайно эффективны на поле боя" — это признали во всем мире. Сейчас отмечается прогресс в контрнаступлении Вооруженных сил Украины.

В Донецкой области вблизи населенного пункта Опытне, в районе Донецкого аэропорта, ВСУ заметно продвинулись вперед, сообщает Мысягин. Определенному прогрессу в украинском наступлении способствует эффективное применение западного вооружения.

Район Донецкого аэропорта по состоянию на 06.09.2023.

Шестого сентября подразделения 59-й механизированной бригады ВСУ в результате слаженных штурмовых действий зачистили позиции оккупантов, заметно прошли вперед и закрепились на позициях. Таким образом, военные вернули под контроль Украины часть ее территории.

Район Донецкого аэропорта по состоянию на 07.09.2023.

Также на Бахмутском направлении наши войска ведут наступательные действия к югу от Бахмута. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, применяет резервы.

Как рассказывал Телеграф, украинская легкая пехота преодолела противотанковые рвы и заграждения "зубы дракона" на западе Запорожской области. Также наши воины продвинулись дальше в серию подготовленных российских оборонных позиций вдоль дороги, идущей северо-западнее Вербового.