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У ВСУ есть успехи в районе Донецкого аэропорта: подробности и карта

Автор
Наталия Демедюк Наталия Демедюк
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ВСУ в результате слаженных штурмовых действий зачистили позиции окупантов Новость обновлена 08 сентября 2023, 09:42
ВСУ в результате слаженных штурмовых действий зачистили позиции окупантов

Около населенного пункта Опытне ВСУ прошли вперед и закрепились

Украинские войска чрезвычайно эффективны на поле боя" — это признали во всем мире. Сейчас отмечается прогресс в контрнаступлении Вооруженных сил Украины.

В Донецкой области вблизи населенного пункта Опытне, в районе Донецкого аэропорта, ВСУ заметно продвинулись вперед, сообщает Мысягин. Определенному прогрессу в украинском наступлении способствует эффективное применение западного вооружения.

Бои на Донбассе карта
Район Донецкого аэропорта по состоянию на 06.09.2023.

Шестого сентября подразделения 59-й механизированной бригады ВСУ в результате слаженных штурмовых действий зачистили позиции оккупантов, заметно прошли вперед и закрепились на позициях. Таким образом, военные вернули под контроль Украины часть ее территории.

Бои на Донбассе карта
Район Донецкого аэропорта по состоянию на 07.09.2023.

Также на Бахмутском направлении наши войска ведут наступательные действия к югу от Бахмута. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, применяет резервы.

Как рассказывал Телеграф, украинская легкая пехота преодолела противотанковые рвы и заграждения "зубы дракона" на западе Запорожской области. Также наши воины продвинулись дальше в серию подготовленных российских оборонных позиций вдоль дороги, идущей северо-западнее Вербового.

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#Донецк #Контрнаступление #ВСУ