Уже закрепляются на новых позициях: у ВСУ очередной успех на фронте (карта)

Контрнаступление продолжается

После освобождения села Работино бойцы ВСУ продолжают движение на юг Украины. На этом направлении у Сил обороны есть новые успехи.

Так, по данным городского главы Мелитополя Ивана Федорова, который ссылается на информацию от военных, украинские защитники продвинулись на Мелитопольском направлении. В настоящий момент наши воины закрепляются на новых позициях южнее Работино и западнее Вербового.

Стоит отметить, что успехи ВСУ на данном направлении уже приходится признавать и оккупантам. Так, например, 6 сентября с опозданием и нелепыми оправдания, но они признали потерю контроля над селом Работино. А в этот же день в Генштабе ВСУ уже сообщили о продвижении на юг от этого населенного пункта.

Напомним, как ранее мы писали, продвижение у наших воинов есть не только на юге. В частности, успехи у защитников имеются в районе Бахмута. Информацию о продвижении ВСУ подтверждают и аналитики Института изучения войны. Там отметили, что наши военные вытеснили российские войска с позиций к югу от Бахмута.

Ранее мы писали о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Украину прокомментировал ход контрнаступления.