"У них не безлимит": военный рассказал о продвижении ВСУ под Бахмутом и потерях врага

Захватчики начали применять современную технику

Украинские военные имеют успехи на Бахмутском направлении. Там ежедневно уничтожается большое количество техники противника.

Об этом в эфире телемарафона заявил пресс-офицер 3 отдельной штурмовой бригады Александр Бородин. По его словам, наши военные владеют инициативой.

Представитель бригады добавил, что продвижению ВСУ мешает плотное минирование. В целом же, по его словам, ситуация складывается успешно.

"За последнее время мы уничтожили большое количество живой силы и техники. Также мы продвигаемся, но главное – что мы большое количество уничтожаем, не только личного состава, но и техники и разных средств. Потому что в живой силе у них "безлимит", — уточнил Бородин.

Он добавил, что враг начал задействовать на Бахмутском направлении новейшие образцы техники, но ВСУ их успешно уничтожают. Спикер подчеркнул, что враг также стал гораздо реже принменять старые образцы техники, как БМП-1 или Т-54, из-за низкой огневой мощи.

"Они используют последние образцы для отражения наших атак и попыток собственных контратак. Новейшие образцы, которых точно не много. Условно там Т-90М, разного плана РЭБ, разного плана БМП последних модификаций", — завершил он.

Информацию о продвижении ВСУ подтверждают и аналитики Института изучения войны. Там отметили, что наши военные вытеснили российские войска с позиций к югу от Бахмута. Кроме того, есть успехи и в Клещиевке, где ВСУ контролируют половину населенного пункта.

Ранее "Телеграф" писал о том, что майор ВСУ назвал переломный момент в войне.