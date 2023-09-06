Не убежали, а "тактически оставили": россияне признали отступление на юге, а у ВСУ новые успехи

Пока россияне оправдываются, ВСУ уже идут дальше

Спустя недели после освобождения села Работино оккупанты таки признали данных успех ВСУ. При этом тут же поспешили довольно странно оправдаться.

Так, по словам коллаборанта евгения балицкого (назначен россиянами врио "губернатора" Запорожской области), российская армия отступила из Работно. Но, видимо, признать это предателю было стыдно и поэтому он придумал какой-то новый термин — дескать не убежали, а "тактически оставили". Более того, по словам балицкого, Работино россиянам и вовсе теперь не нужно, а новые позиции после их бегства якобы еще лучше.

"Российская армия оставила, тактически оставила этот населенный пункт, потому что держаться на голой плоскости, когда нет возможности совершенно вкопаться.… в общем-то, не представляется целесообразным… Населенный пункт, который остался только на карте, мы, можно сказать, не контролируем. При этом российские силы заняли главенствующие высоты, украинские же находятся внизу, и такая позиция российскую армию устраивает", — оправдывался балицкий в эфире пропагандиста соловьева.

Стоит отметить, что 6 сентября в ВСУ сообщили уже об успехе южнее Работино. По данным спикера Генштаба, наши военные продвинулись в направлении Работно — Новопрокоповка. Также ВСУ наступают и на флангах Бахмута.

Напомним, ранее мы писали о том, что год назад оккупанты также странно оправдывались за бегство с острова Змеиный. Тогда они это называли "жестом доброй воли".