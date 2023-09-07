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Еще над двумя селами снова поднят флаг Украины (карта)

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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Еще над двумя селами снова поднят флаг Украины (карта) Новость обновлена 07 сентября 2023, 14:59

Села находятся в "серой зоне"

Украинские бойцы впервые после освобождения Харьсковской области подняли флаг в населенных пунктах Строевка и Тополи. Они находятся прямо на границе с рф.

Так, по словам МВД, флаг подняли воины "Стальной Границы" Гвардии наступления. В ведомстве объяснили, что после деоккупации Харьковской области заходить на эту территорию, которая находится в "серой зоне", было опасно из-за заминирования, но сейчас пограничники проложили путь и подняли Государственный Флаг Украины.

Напомним, что успешная операция ВСУ по деоккупации Харьковской области произошла осенью 2022 года. Тогда россиян удалось отбросить аж за государственную границу.

Ранее мы писали о том, что в США насторожили прогнозом насчет летнего контрнаступления ВСУ. По мнению экспертов, до конца 2023 года вероятность прорыва всей обороны российских оккупантов на юге равна примерно 40-50%. Внимание Штатов уже обращено на следующий боевой сезон.

Также мы сообщали о том, что в НАТО оценили ход украинского контрнаступления. По мнению генсека Альянса, сейчас ВСУ "набирают обороты".

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#Украина #Граница #Война #Флаг