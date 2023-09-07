В НАТО порадовали оценками контрнаступления ВСУ

ВСУ смогли прорвать оборонительные линии российских войск

В НАТО оценили ход украинского контрнаступления. По мнению генсека Альянса, сейчас ВСУ "набирают обороты".

Как пишет CNN, выступая перед членами Европейского парламента Столтенберг заявил, что поддержка союзников по НАТО помогла начать украинское контрнаступление, которое сейчас начинает приносить плоды. Он отметил, что несмотря на тяжелые бои, ВСУ смогли прорвать оборонительные линии российских войск.

"И они движутся вперед. Украина постепенно набирает обороты в своем контрнаступлении", — говорит Столтенберг.

В материале отмечается, что слова Столтенберга прозвучали после того, как президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе направил резкий сигнал относительно прогресса Украины, написав в Твиттере: "Независимо от того, что кто-то говорит, мы продвигаемся вперед, и это самое главное. Мы движемся".

Между тем, украинские официальные лица проявляют осторожный оптимизм в отношении того, что вторую линию российских оборонительных укреплений на южном фронте, возможно, будет легче прорвать, чем первую.

Журналисты пишут, что, судя по последним видео с фронта, украинские подразделения добились ограниченного продвижения за пределами села Роботино, стремясь расширить территорию в Запорожской области, которую они отвоевали в августе.

Напомним, ранее мы писали о том, что ВСУ отчитались о новом успехе контрнаступления на юге Украины.