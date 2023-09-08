Ждать новой сдачи вертолетов? Буданов заинтриговал заявлением об общении с россиянами

Успешно проведенная операция прибавит уверенности тем, кто в рф еще сомневается совершить подобное

Успешная операция украинской разведки "Синица", в ходе которой российский пилот перегнал вражеский вертолет в Украину, расстроила российское военное руководство. А тем временем Украина ведет переговоры с еще несколькими пилотами из страны-агрессора.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Главного управления разведки Министерство обороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, раскрыть детали он, очевидно, не может, но подобное общение с такими лицами продолжается.

"Подобное общение у нас как шло с еще несколькими лицами, так и продолжается. То, что произошло (операция "Синица", — Ред.), просто добавит уверенности тем людям, которые еще сомневаются", — объяснил глава ГУР.

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Кирилл Буданов ответил на вопрос собеседницы насчет того, как в россии отреагировали на внештатную ситуацию и приняли ли там какие-то дополнительные меры безопасности и охраны.

"Они расстроены, давайте скажем так. ФСБ начала еще более активно работать. Это примитивные методы и ничего хорошего это в принципе не даст", — прокомментировал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в августе 28-летний россиянин Максим Кузьминов в ходе операции ГУР под кодовым названием "Синица" смог перевести российским вертолет Ми-8 на территорию Украины. Здесь он получил вознаграждение и безопасность свою и своей семьи.