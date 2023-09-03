Разведка показала того самого российского пилота, который сдался вместе с вертолетом (видео)

В картине будут рассказаны подробности операции "Синица"

Главное управление разведки Министерства обороны Украины анонсировало выход фильма "Zбиті льотчики росії", который, в частности, рассказывает об операции ведомства по захвату вражеского вертолета Ми-8 с пилотом. Тизер к фильму уже опубликован на YouTube.

Согласно трейлеру, в документальной картине будут рассказаны подробности громкой операции "Синица" (по переманиванию российского пилота). В анонсе фильма есть короткий отрывок с россиянином, который, скорее всего, и является тем самым пилотом, который перешел на украинскую сторону.

"Победа Украины — это лишь вопрос времени", — говорит мужчина с русским акцентом, одетый в футболку с гербом Украины.

Анонсированный разведкой фильм выйдет 3 сентября в 22:15.

Напомним, что 23 августа в сети появилась информация о захвате Украиной российского вертолета Ми-8. Его пилот добровольно пересек границу и сдался в плен. Подробнее об этом вы можете прочитать, перейдя по ссылке.

Ранее мы писали о том, что оккупант пригнал свой танк на позиции ВСУ и сдался в плен за деньги.