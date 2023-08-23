Сенсационная операция ГУР: все, что известно о сдаче в плен российского вертолета с экипажем

Цена одного такого аппарата составляет более 250 миллионов рублей

В среду 23 августа произошло без преувеличения историческое событие — Силы обороны затрофеили российский боевой вертолет Ми-8. Он достался Украине целым, с пилотом и с запчастями для истребителей.

"Телеграф" собрал все известные подробности дерзкой операции и рассказывает как все было. Но для начала объясним, что за "зверь" оказался в руках пилотов ВС ВСУ.

По данным из открытых источников, им является российский военно-транспортный вертолет Ми-8 АТМШ (экспортное название Ми-171Ш, где "Ш" — штурмовой). Он был принят на вооружение ВКС рф в 2009 году. Его назначением является: транспортировка и оперативная высадка до 16 десантников, транспортировка до 12 раненых на носилках в сопровождении медперсонала, перевозка грузов до 4000 кг в грузовой кабине, перевозка грузов до 4000 кг на внешней подвеске, высокоэффективное уничтожение живой силы противника, бронетехники, надводных целей, сооружений, укреплённых огневых точек и других подвижных и неподвижных целей, огневая поддержка десанта, сопровождение военных колонн, CSAR (боевые поисково-спасательные операции), разведывательные операции, патрулирование, гражданские операции (поисково-спасательные операции, пожаротушение и так далее).

Технические характеристики

Экипаж: 3 человека

Пассажировместимость: 26 человек

Грузоподъёмность: 4000 кг

Длина: 18,17 м

Диаметр несущего винта: 21,29 м

Высота: 5,65 м

Масса пустого: 6800 кг

Нормальная взлётная масса: 11100 кг

Максимальная взлётная масса: 12000 кг

Силовая установка: 2 × ТВ3-117 (ВК-2500)

Мощность двигателей: 2 × 1641 кВт (2014)

Лётные характеристики

Максимальная скорость: 250 км/ч

Крейсерская скорость: 225 км/ч

Практическая дальность: 610 км

Практический потолок: 5000 м

Статический потолок: 3900 м

Цена одного такого аппарата составляет более 250 миллионов рублей.

С чего все начиналось

На протяжении последних дней в сети разворачивалась шумиха вокруг странной и неподтвержденной истории об экипаже российского боевого вертолета, который приземлился в Украине. Её распространяли российские пропагандисты, а звучала она, как минимум, странно. Так, например, по словам одного из популярных прокремлевских военных блогеров под ником "Fighterbomber", вертолет пропал с радаров еще несколько недель назад. Утверждалось, что его экипаж просто "заблудился" и совершил вынужденную посадку, как оказалось в Украине. Смыслом таких заявлений, вероятно, являлось недопущение "зрады" среди урапатритов, которые бы расстроились услышав, например, версию о добровольной сдаче в плен и угоне вертолета.

В Украине, к слову, в такую версию верили неохотно и называли её "враньем", указывая на явные её несостыковки с логикой. Украинский журналист Юрий Бутусов тогда еще писал следующее:

Первые подтверждения

К полудню 23 августа ряд украинских СМИ, в том числе и "Телеграф", ссылаясь на свои источники среди военных, писали что история с вертолетом в Полтаве имело место. Позже, к слову, станет ясно, что Полтава это не настоящее место приземления Ми-8. Дело в том, что россияне просто перепутали город Полтава с одноименным селом в Харьковской области.

После, когда шумиха о российском вертолете разошлась по всему интернету, в ГУР МО уже официально подтвердили, что событие действительно произошло, но отказались предоставлять какие-либо детали.

Доказательства и последние детали

Как оказалось, что и не удивительно, версия россиян о "заблудившихся" пилотах была опровергнута. "Украинская правда" узнала у военных, что на самом деле трофейный Ми-8 стал результатом долгой и кропотливой операции, которая длилась целых 6 месяцев.

Во время неё наши разведчики завербовали пилота Ми-8 АМТШ и выманили его в Украину. Самому пилоту, как и его семье (их вывезли из рф заранее) сейчас ничего не угрожает. Чего не скажешь о двух других членах экипажа, которые не знали о происходящем и думали, что выполняют обычный плановый полет. Они были устранены по приземлению.

Завершающий этап операции стартовал, когда борт совершал рейс между двумя авиабазами и перевозил детали к истребителям Су-27, Су-30 СМ. Пилот свернул и залетел на территорию Украины, где совершил посадку в Харьковской области. Ми-8 остался в Украине вместе с деталями к самолетам-истребителям, которые он должен был доставить россиянам.

Вот так выглядит трофеи ГУР:

Реакция украинцев

Наши граждане высоко оценили боевую работу Сил обороны и были восхищены блестящей операцией. Так, например, блогер Игаль Левин назвал эту операцию "нереально крутой" и считает, что она показывает "топовый уровень" нашей разведки.

"Порой какие-то вещи кажутся очень простыми, но на деле — это сложнейшие операции, в которых одна ошибка обваливает весь комплекс работы. Важно, как и во всех остальных случаях, что у нас теперь есть прецедент. То есть российские летчики (да и не только) видят, что это реальная схема и есть обратная связь, есть адрес так сказать. ГУР, когда это нужно, подтверждает произошедшее фото- и видеофиксацией, что очень важно и полностью лишает врага каких-либо информационных контрмер. Пусть множатся операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Слава Украине!", — пишет он.

Простые украинцы, например, в группе "Телеграфа" в Facebook оставляли сотни восхищенных реакций за считанные минуты.

Напомним, ранее мы писали о том, что оккупант пригнал свой танк на позиции ВСУ и сдался в плен за деньги