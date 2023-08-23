Российский вертолет прилетел и сам сдался в плен: новые громкие подробности и фото

Место посадки вертолета называют разное, но сам факт подтверждается

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины официально подтвердили историю о перелете российского вертолета Ми-8 в Полтаву. Его пилоты сейчас в плену.

Так, по словам представителя ГУР Андрея Юсова, подробности о данной операции будут озвучены позже, но уже сейчас можно сказать, что "да, такая информация (о посадке Ми-8 в Полтаве) есть".

"Немного нужно подождать, ведется работа с экипажем. Все хорошо. Новости будут", — сказал он.

А издание "Украинская правда", ссылаясь на свои источники в спецслужбах даже опубликовало фото, как утверждается, затрофеенного борта и рассказало немного подробней о ситуации. По словам журналистов, на самом деле посадка Ми-8 якобы произошла не в Полтавской а в Харьковской области.

"Украинская разведка выманила пилота Ми-8 АМТШ в Украину. Борт совершал рейс между двумя авиабазами и перевозил детали к истребителям Су-27, Су-30 СМ. Вместе с пилотом на борту были двое членов экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет", — говорится в материале и добавляется, что операция планировалась 6 месяцев.

По данным УП, в результате спецоперации двое членов экипажа были ликвидированы. Пилот и его семья находятся в Украине, семью заранее вывезли из рф.

"Ми-8 остался в Украине вместе с деталями к самолетам-истребителям, которые должны были доставить россиянам", — пишут журналисты.

Напомним, что на днях в сети начали ходить слухи о том, что в Украину залетел российский военный вертолет Ми-8, а его экипаж вместе с машиной был взят в плен. Пропагандисты утверждали, что пилоты просто "перепутали" аэродромы и якобы нечаянно сели в Полтаве из-за неполадок в системе навигации. Сообщалось, что машина была захвачена ВСУ, а большая часть экипажа уничтожена. Впрочем украинцам такая версия показалась довольно странной и, например, журналист Бутусов предположил, что на самом деле речь может идти о первой в истории войны в Украине сдаче в плен боевого вертолета.

Напомним, ранее мы писали о том, что оккупант пригнал свой танк на позиции ВСУ и сдался в плен за деньги