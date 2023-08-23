Российский вертолет "случайно" залетел аж в Полтаву: СМИ узнали детали невероятной истории

Ситуация выглядит странно и уникально

Российский военный вертолет Ми-8 прилетел на одну из авиабаз ВС Украины. Вероятно, может идти речь о добровольной сдаче в плен и передаче техники, но официальной информации пока нет.

Стоит отметить, что изначально о данной ситуации раструбили российские пропагандисты. При этом они подавали эту новость под видом, что Ми-8 ВВС рф якобы "случайно" залетел аж в Полтаву, где российские "герои" поняв ошибку пытались убежать, но их "расстреляли".

В украинском инфополе в такую версию сразу не поверили. Например, известный журналист Юрий Бутусов называет данную новость "очередным российским враньем" и аргументирует свою позицию тем, что " если вертолет перелетел на аэродром Полтавы, как сообщил российский блоггер, то он находится примерно в 300 км от линии фронта, и приземлиться там россияне могли только осознанно, в результате хорошо подготовленного перелета. Вертолет летит на низкой высоте, на малой скорости, и экипаж хорошо видит все наземные ориентиры, ошибиться на 300 км просто невозможно, это большой расход горючего".

По его мнению, речь может идти о первой в истории войны в Украине добровольной сдаче в плен экипажа боевого вертолета.

А уже днем 23 августа "Цензор.Нет", главредом которого является Бутусов, подтвердил перелет Ми-8, ссылаясь на источники в ВСУ.

"Вертолет полностью цел, и пополнит состав ВСУ после детального изучения его оборудования", — утверждает журналист.

При этом детали и обстоятельства данного события не уточняются.

Источники "Телеграфа" среди военных также сообщают, что история с вертолетом в Полтаве имело место, но пока не дают дополнительной информации.

Напомним, ранее мы писали о том, что оккупант пригнал свой танк на позиции ВСУ и сдался в плен за деньги