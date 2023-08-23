Російський вертоліт прилетів і сам здався в полон: нові гучні подробиці та фото

Місце посадки вертольота називають різним, але сам факт підтверджується

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України офіційно підтвердили історію про переліт російського вертольота Мі-8 до Полтави. Його пілоти зараз у полоні.

Так, за словами представника ГУР Андрія Юсова, подробиці про цю операцію будуть озвучені пізніше, але вже зараз можна сказати, що "так, така інформація (про посадку Мі-8 у Полтаві) є".

"Трохи треба почекати, ведеться робота з екіпажем. Все добре. Новини будуть", — сказав він.

А видання "Українська правда", посилаючись на свої джерела в спецслужбах, навіть опублікувало фото, як стверджується, затрофеного борту і розповіло трохи докладніше про ситуацію. За словами журналістів, насправді посадка Мі-8 нібито відбулася не на Полтавщині, а на Харківщині.

"Українська розвідка виманила пілота Мі-8 АМТШ в Україну. Борт здійснював рейс між двома авіабазами та перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30 СМ. Разом з пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер", — йдеться в матеріалі і додається, що операція планувалася 6 місяців.

За даними УП, в результаті спецоперації двох членів екіпажу було ліквідовано. Пілот та його родина перебувають в Україні, сім'ю заздалегідь вивезли з рф.

"Мі-8 залишився в Україні разом із деталями до літаків-винищувачів, які мали доставити росіянам", — пишуть журналісти.

Нагадаємо, що днями в мережі почали ходити чутки про те, що в Україну залетів російський військовий вертоліт Мі-8, а його екіпаж разом із машиною було взято в полон. Пропагандисти стверджували, що пілоти просто "переплутали" аеродроми і нібито ненароком сіли в Полтаві через неполадки в системі навігації. Повідомлялося, що машину було захоплено ЗСУ, а більшість екіпажу знищено. Втім, українцям така версія видалася досить дивною і, наприклад, журналіст Бутусов припустив, що насправді може йтися про першу в історії війни в Україні здачу в полон бойового вертольота.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що окупант пригнав свій танк на позиції ЗСУ та здався в полон за гроші.