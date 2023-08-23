Російський вертоліт "випадково" залетів аж до Полтави: ЗМІ дізналися деталі неймовірної історії

Російські військові гелікоптер Мі-8 перелетів на одну з авіабаз ЗС України. Ймовірно, може йтися про добровільну здачу в полон і передачу техніки, але офіційної інформації поки що немає.

Слід зазначити, що спочатку про цю ситуацію розтрубили російські пропагандисти. При цьому вони подавали цю новину під виглядом, що Мі-8 ВПС Росії нібито "випадково" залетів аж до Полтави, де російські "герої" зрозумівши помилку, намагалися втекти, але їх "розстріляли".

В українському інфополі у таку версію одразу не повірили. Наприклад, відомий журналіст Юрій Бутусов називає цю новину "черговою російською брехнею" і аргументує свою позицію тим, що "якщо гелікоптер перелетів на аеродром Полтави, як повідомив російський блогер, то він знаходиться приблизно за 300 км від лінії фронту, і приземлитися там росіяни могли тільки усвідомлено, в результаті добре підготовленого перельоту. Вертоліт летить на низькій висоті, на малій швидкості, і екіпаж добре бачить усі наземні орієнтири, помилитися на 300 км просто неможливо, це велика витрата пального".

На його думку, може йтися про першу в історії війни в Україні добровільну здачу в полон екіпажу бойового вертольота.

А вже вдень 23 серпня, "Цензор.Нет", головним редактором якого є Бутусов, підтвердив переліт Мі-8, посилаючись на джерела у ЗСУ.

"Гертоліт повністю цілий, і поповнить склад ЗСУ після детального вивчення його обладнання", — стверджує журналіст.

Новина доповнюється…