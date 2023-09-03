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Розвідка показала того самого російського пілота, який здався разом із вертольотом (відео)

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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Розвідка показала того самого російського пілота, який здався разом із вертольотом (відео) Новина оновлена 03 вересня 2023, 13:34

У картині будуть розказані подробиці операції "Синиця"

Головне управління розвідки Міністерства оборони України анонсувало вихід фільму "Zбиті льотчики росії", який, зокрема, розповідає про операцію відомства із захоплення ворожого вертольота Мі-8 з пілотом. Тизер до фільму вже опубліковано на YouTube.

Згідно з трейлером, у документальній картині будуть розказані подробиці гучної операції "Синиця" (з переманювання російського пілота). В анонсі фільму є короткий уривок із росіянином, який, найімовірніше, і є тим самим пілотом, який перейшов на українську сторону.

"Перемога України — це лише питання часу", — каже чоловік із російським акцентом, одягнений у футболку з гербом України.

Анонсований розвідкою фільм вийде 3 вересня о 22.15.

Нагадаємо, що 23 серпня у мережі з’явилася інформація про захоплення Україною російського вертольота Мі-8. Його пілот добровільно перетнув кордон і здався в полон. Докладніше про це ви можете прочитати, перейшовши за посиланням.

Раніше ми писали про те, що окупант пригнав свій танк на позиції ЗСУ та здався в полон за гроші.

Теги:
#Вертоліт #Операція #Мі-8 #ГУР