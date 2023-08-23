Сенсаційна операція ГУР: все, що відомо про здачу в полон російського вертольота з екіпажем

Ціна одного такого апарату складає понад 250 мільйонів рублів

У середу 23 серпня відбулася без перебільшення історична подія – Сили оборони затрофеїли російський бойовий вертоліт Мі-8. Він дістався Україні цілим, з пілотом та з запчастинами для винищувачів.

"Телеграф" зібрав усі відомі подробиці зухвалої операції та розповідає як усе було. Але для початку пояснимо, що за "звір" опинився в руках пілотів ЗС ЗСУ.

За даними з відкритих джерел, ним є російський військово-транспортний вертоліт Мі-8 АТМШ (експортна назва Мі-171Ш, де "Ш" — штурмовий ). Він був прийнятий на озброєння ВКС рф в 2009 році. Його призначенням є: транспортування та оперативне висадження до 16 десантників, транспортування до 12 поранених на ношах у супроводі медперсоналу, перевезення вантажів до 4000 кг у вантажній кабіні, перевезення вантажів до 4000 кг на зовнішній підвісці, високоефективне знищення живої сили противника, споруд, укріплених вогневих точок та інших рухомих і нерухомих цілей, вогнева підтримка десанту, супровід військових колон, CSAR (бойові пошуково-рятувальні операції), розвідувальні операції, патрулювання, цивільні операції (пошуково-рятувальні операції), пожежогасіння тощо.

Технічні характеристики

Екіпаж: 3 особи

Пасажиромісткість: 26 осіб

Вантажопідйомність: 4000 кг

Довжина: 18,17 м

Діаметр несучого гвинта: 21,29 м

Висота: 5,65 м

Маса порожнього: 6800 кг

Нормальна злітна маса: 11100 кг

Максимальна злітна вага: 12000 кг

Силова установка: 2 × ТВ3-117 (ВК-2500)

Потужність двигунів: 2 × 1641 кВт (2014)

Льотні характеристики

Максимальна швидкість: 250 км/год

Крейсерська швидкість: 225 км/год

Практична дальність: 610 км

Практична стеля: 5000 м

Статична стеля: 3900 м

Ціна одного такого апарату становить понад 250 мільйонів рублів.

З чого все починалося

Протягом останніх днів у мережі розгортався галас навколо дивної та непідтвердженої історії про екіпаж російського бойового вертольота, що приземлився в Україні. Її розповсюджували російські пропагандисти, а звучала вона як мінімум дивно. Так, наприклад, за словами одного з найпопулярніших прокремлівських військових блогерів під ніком "Fighterbomber", вертоліт зник з радарів ще кілька тижнів тому. Стверджувалося, що його екіпаж просто "заблукав" і здійснив вимушену посадку, як виявилося в Україні. Сенсом таких заяв, ймовірно, було недопущення "зради" серед урапатріотів, які б засмутилися почувши, наприклад, версію про добровільну здачу в полон і викрадення вертольота.

В Україні, до речі, в таку версію вірили неохоче і називали її "брехнею", вказуючи на явні нестикування її з логікою. Український журналіст Юрій Бутусов тоді ще писав таке:

Перші підтвердження

До полудня 23 серпня низка українських ЗМІ, у тому числі і "Телеграф", посилаючись на свої джерела серед військових, писали що історія з вертольотом у Полтаві мала місце. Пізніше, до речі, стане зрозумілим, що Полтава це не справжнє місце приземлення Мі-8. Справа в тому, що росіяни просто переплутали місто Полтава із однойменним селом у Харківській області.

Після того, як галас про російський гелікоптер розійшовся по всьому інтернету, в ГУР МО вже офіційно підтвердили, що подія справді сталася, але відмовилися надавати будь-які деталі.

Докази та останні деталі

Як виявилося, що й не дивно, версія росіян про пілотів, що "заблукали", була спростована. "Українська правда" дізналася у військових, що насправді трофейний Мі-8 став результатом довгої та кропіткої операції, яка тривала цілих 6 місяців.

Під час неї наші розвідники завербували пілота Мі-8 АМТШ та виманили його в Україну. Самому пілоту, як і його сім’ї (їх вивезли з росії заздалегідь) зараз нічого не загрожує. Чого не скажеш про двох інших членів екіпажу, які не знали про те, що відбувається, і думали, що виконують звичайний плановий політ. Вони були усунені за приземленням.

Завершальний етап операції стартував, коли борт здійснював рейс між двома авіабазами та перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30 СМ. Пілот звернув та залетів на територію України, де здійснив посадку в Харківській області. Мі-8 залишився в Україні разом із деталями до літаків-винищувачів, які він мав доставити росіянам.

Ось так виглядає трофей ГУР:

Реакція українців

Наші громадяни високо оцінили бойову роботу Сил оборони та були захоплені блискучою операцією. Так, наприклад, блогер Ігаль Левін назвав цю операцію "нереально крутою" і вважає, що вона показує "топовий рівень" нашої розвідки.

"Іноді якісь речі здаються дуже простими, але насправді це складні операції, в яких одна помилка обвалює весь комплекс роботи. Важливо, як і в усіх інших випадках, що у нас тепер є прецедент. Тобто російські льотчики (та й не тільки) бачать, що це реальна схема і є зворотний зв’язок, є адреса так би мовити.ГУР, коли це потрібно, підтверджує фото- і відеофіксацією, що сталося, що дуже важливо і повністю позбавляє ворога будь-яких інформаційних контрзаходів.Нехай множаться операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Слава Україні!", — пише він.

Прості українці, наприклад, у групі "Телеграфа" у Facebook залишали сотні захоплених реакцій за лічені хвилини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що окупант пригнав свій танк на позиції ЗСУ та здався в полон за гроші.