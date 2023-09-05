"Уговаривал экипаж сдаться": пилот Ми-8 рассказал о финале истории с переданным Украине вертолетом

Пилот уже рассматривает возможность присоединиться к украинской авиации

Пилот из россии Максим Кузьминов, который переправил в Украину вертолет Ми-8, на финальной стадии операции уговаривал членов экипажа сдаться украинской стороне. Однако они в свою очередь испугались и повели себя агрессивно.

После приземления экипаж выбежал из вертолета в сторону границы. Дальнейшая их судьба пилоту неизвестна. Об этом Максим Кузьминов рассказал во время пресс-конференции в Киеве, пишет "Украинская правда".

"Со мной было два члена экипажа. Оружия при себе у нас не было. Летчики у нас летают без оружия. Никто не смог мне оказать сопротивления, потому что штурман − у него нет навыков пилотирования вертолета. Я ребят успокаивал, я сказал, что все хорошо, что здесь живут хорошие люди, все будет замечательно. Но они начали бояться, начали немножко агрессивно себя вести и, получается, выбежали из вертолета в сторону границы", — рассказал он.

По словам Кузьминова, что произошло с теми, кто был с ним в вертолете, он не знает. Лишь по информации СМИ можно сделать предположения, что они были ликвидированы.

Пилот также рассказал, что в тот день, примерно в 16:30, выполнил взлет с аэродрома Курск в Харьковскую область − примерно 20 км от границы. Затем он пролетал в районе Шебекино на малой высоте и в режиме радиомолчания. При непосредственном пересечении границы по нему начали вести огонь.

"Кто его начал вести, я точно сказать не могу, но предполагаю, что российская сторона. Я был ранен в ногу со стрелкового оружия. Далее примерно 20 км я отлетел, выполнил посадку в указанном в месте", − подчеркнул он.

К слову, сейчас Кузьминов рассматривает возможность присоединиться к украинской авиации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Максим Кузьминов рассказал о случаях нецелевого использования в россии техники и военнослужащих.