"Умовляв екіпаж здатися": пілот Мі-8 розповів про фінал історії з переданим Україні вертольотом

Пілот уже розглядає можливість приєднатися до української авіації

Пілот із росії Максим Кузьмінов, який переправив в Україну вертоліт Мі-8, на фінальній стадії операції вмовляв членів екіпажу здатися українській стороні. Однак вони своєю чергою злякалися і повелися агресивно.

Після приземлення екіпаж вибіг із вертольота у бік кордону. Подальша їхня доля пілоту невідома. Про це Максим Кузьмінов розповів під час пресконференції у Києві, пише "Українська правда".

"Зі мною було два члени екіпажу. Зброї при собі у нас не було. Льотчики у нас літають без зброї. Ніхто не зміг мені чинити опору, тому що штурман – у нього немає навичок пілотування вертольота. Я хлопців заспокоював, я сказав, що все добре, що тут живуть хороші люди, все буде чудово. Але вони почали боятися, почали трошки агресивно поводитися і, виходить, вибігли з вертольота у бік кордону", — розповів він.

За словами Кузьмінова, що сталося з тими, хто був із ним у гелікоптері, він не знає. Лише за інформацією ЗМІ можна зробити припущення, що їх було ліквідовано.

Пілот також розповів, що того дня, приблизно о 16:30, виконав зліт з аеродрому Курськ до Харківської області – приблизно 20 км від кордону. Потім він пролітав у районі Шебекіно на малій висоті та в режимі радіомовчання. За безпосереднього перетину кордону по ньому почали вести вогонь.

"Хто його почав вести, я точно сказати не можу, але припускаю, що російська сторона. Я був поранений у ногу зі стрілецької зброї. Далі приблизно 20 км я відлетів, виконав посадку у вказаному місці", — підкреслив він.

До речі, зараз Кузьмінов розглядає можливість приєднатися до української авіації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Максим Кузьмінов розповів про випадки нецільового використання у Росії техніки та військовослужбовців.