Перевозили кота бойовими вертольотами: російський льотчик розповів про забаганки армійського командування

Екіпажам гелікоптерів не завжди дають відпочити

У російській армії повно випадків нецільового використання військовослужбовців та техніки, наприклад, одного разу два бойові вертольоти перевозили кота.

Про це розповів блогеру Дмитру Карпенку льотчик російського вертольота Мі-8 Максим Кузьмінов, який у рамках спецоперації ГУР Міноборони передав Україні свою бойову машину.

За його словами, командири військ у росії живуть на своє задоволення, навіть якщо це суперечить законам. Як приклад він навів випадок, коли два вертольоти перевозили кота одного з таких командирів.

"Тобто два вертольоти перевозили цю чудову тварину, умовно, з Ростова до Єйська — Мі-8 летить, а Мі-24 кружляє, прикриває його", — зазначив він.

Кузьмінов додав, що в цьому випадку на бортах перебувало по троє людей, а летіти з одного населеного пункту до іншого треба близько години. За словами пілота, в результаті на перевезення кота пішла величезна кількість палива та ресурсу техніки.

"До того ж екіпажу не завжди дають відпочивати", — сказав він, додавши, що в російській армії завжди спостерігається нестача пілотів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у фільмі ГУР "Збиті льотчики росії" розповіли про унікальну операцію наших військових у заблокованому місті Маріуполь.