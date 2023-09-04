Перевозили кота боевыми вертолетами: российский летчик рассказал о прихотях армейского командования

Экипажам вертолетов не всегда дают отдохнуть

В российской армии полно случаев нецелевого использования военнослужащих и техники, например, однажды два боевых вертолета перевозили кота.

Об этом рассказал блогеру Дмитрию Карпенко летчик российского вертолета Ми-8 Максим Кузьминов, который в рамках спецоперации ГУР Минобороны передал Украине свою боевую машину.

По его словам, командиры войск в россии живут в свое удовольствие, даже если это противоречит законам. В качестве примера он привел случай, когда два вертолета перевозили кота одного из таких командиров.

"То есть два вертолета перевозили это замечательное животное, условно, из Ростова в Ейск – Ми-8 летит, а Ми-24 кружит, прикрывает его", — отметил он.

Кузьминов добавил, что в этом случае на бортах находилось по три человека, а лететь из одного населенного пункта в другой надо около часа. По словам пилота, в результате на перевозку кота ушло огромное количество топлива и ресурса техники.

"К тому же экипажу не всегда дают отдыхать", — сказал он, добавив, что в российской армии всегда наблюдается нехватка пилотов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в фильме ГУР "Сбитые летчики россии" рассказали об уникальной операции наших военных в заблокированном городе Мариуполь.