Уникальная спецоперация: в сеть выложили фильм о действиях ГУР в окруженном Мариуполе
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Картина является первой и трех запланированных
В Украине состоялась премьера украинского документального фильма о Главном управлении разведки. Он является первым в запланированной трилогии и рассказывает об уникальной операции наших военных в заблокированном Мариуполе.
Об этом сообщается на канале ГУР МО Украины в Telegram.
"Первая лента по документальной трилогии Артема Шевченко "Военная разведка Украины: на море, в небе, на земле". В фильме раскрываются неизвестные детали уникальной воздушно-десантной спецоперации ГУР в окруженном врагом Мариуполе. 7 боевых вылетов в город Марии: каждый — как последний", – говорится в описании к видео.
В фильме рассказывается об уникальной спецоперации украинских военных во время защиты Мариуполя. Речь о знаменитом прорыве нашей авиации в заблокированный город, с целью эвакуации раненых и доставки боеприпасов и подкреплений.
Работа детально рассказывает о том, как это происходило на самом деле.
"Фильм о победе и риске, мудрости и уловках, и о безграничной любви к небу, к жизни, к Украине", — пишет пресс-служба ГУР МО.
Напомним, ранее мы писали о том, что известному журналисту показали, как работает мощная ПВО от союзников.
Также мы сообщали о том, что журналисты узнали, как он выглядит и что происходит внутри.