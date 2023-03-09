Уникальная спецоперация: в сеть выложили фильм о действиях ГУР в окруженном Мариуполе

Картина является первой и трех запланированных

В Украине состоялась премьера украинского документального фильма о Главном управлении разведки. Он является первым в запланированной трилогии и рассказывает об уникальной операции наших военных в заблокированном Мариуполе.

Об этом сообщается на канале ГУР МО Украины в Telegram.

"Первая лента по документальной трилогии Артема Шевченко "Военная разведка Украины: на море, в небе, на земле". В фильме раскрываются неизвестные детали уникальной воздушно-десантной спецоперации ГУР в окруженном врагом Мариуполе. 7 боевых вылетов в город Марии: каждый — как последний", – говорится в описании к видео.

В фильме рассказывается об уникальной спецоперации украинских военных во время защиты Мариуполя. Речь о знаменитом прорыве нашей авиации в заблокированный город, с целью эвакуации раненых и доставки боеприпасов и подкреплений.

Работа детально рассказывает о том, как это происходило на самом деле.

"Фильм о победе и риске, мудрости и уловках, и о безграничной любви к небу, к жизни, к Украине", — пишет пресс-служба ГУР МО.

Напомним, ранее мы писали о том, что известному журналисту показали, как работает мощная ПВО от союзников.

Также мы сообщали о том, что журналисты узнали, как он выглядит и что происходит внутри.