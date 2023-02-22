Уникальные кадры: известному журналисту показали, как работает мощная ПВО от союзников (видео)

Комаров взял интервью у командующего воздушными силами Вооруженных сил Украины

Известный украинский журналист Дмитрий Комаров поделился новыми кадрами из своего будущего документального фильма о годе войны в Украине. На этот раз путешественник запечатлел на видео пусковую установку IRIS-T, которая была передана нашей стране Германией еще в октябре 2022 года.

Уникальное видео журналист опубликовал в своем Telegram-канале.

"Друзья, продолжаю вас знакомить с героями документального проекта "Год". Людьми, которые каждый день творят нашу историю и приближают нашу Победу", — пишет Комаров.

Комаров опубликовал фрагмент интервью с командующим воздушными силами Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенантом, героем Украины Николаем Николаевичем Олещуком.

"Человек, охраняющий наше небо и спасающий от вражеских ракет. Генерал покажет установку IRIS-T, эффективно сбивающую вражеские воздушные цели", — говорится в сообщении.

При этом журналист отметил, что не публикует ничего, что враг может использовать в своих целях, а все кадры были сняты с согласия военного командования.

Напомним, ранее мы писали о том, что Дмитрий Комаров рассказал, как укрывался от российских авиабомб.