Главная цель путинцев: известного журналиста пустили в Центр принятия решений (видео)

Комаров побывал в одном из самых секретных мест мира

Известный украинский журналист и путешественник Дмитрий Комаров, который после полномасштабного вторжения россии примкнул к волонтерству и активно посещает деокупированные украинские города и села, показал фрагмент своего нового проекта.

Короткий ролик был опубликован на странице Дмитрия Комарова в Instagram.

Как рассказал журналист, будущий его фильм будет являться документальным проектом, который посвящается году войны в Украине. В нем, среди прочего, Комаров покажет уникальные кадры из настоящего украинского центра принятия решений.

Ведущий лично побывал в подземном Центре боевого управления, где поговорил с командующим Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины Александром Сырским.

"Это Центр боевого управления. Не скажу где и когда происходила съемка. Все было сделано с соблюдением мер безопасности после долгих месяцев ожидания встречи. Я мечтал сделать интервью с генералом Сырским еще после успешной Киевской операции весной, но он неуловим – всегда в бою", — рассказывает Комаров.

На опубликованном видео можно увидеть настоящее рабочее совещание командования ВСУ, а также обстановку в центре принятия решений.

"Сейчас мы с вами находимся в одном из самых секретных мест в мире. Тайны которого ворог очень ищет. У вас есть уникальная возможность увидеть центр принятия решений", — говорит Комаров в своем фильме.

Стоит отметить, что с началом полномасштабной войны одним из главных лозунгов российской пропаганды являются "удары по центрам принятия решений". Этими ударами сам путин и его прихлебатели постоянно грозят по поводу и без. Этому одаренные умы россии посвящают даже целые песни.

Напомним, ранее мы писали о том, что Дмитрий Комаров рассказал, как укрывался от российских авиабомб.