Бункер Зеленского: журналисты узнали, как он выглядит и что происходит внутри

На Банковой говорят, что жить в таких условиях было тяжело

Журналисты побывали в бункере украинского правительства, из которого Владимир Зеленский работал в начале полномасштабного российского вторжения. Они рассказали, как он выглядит и что в нем происходит.

Честь в создании исторического репортажа выпала британской газете The Sunday Times. Её журналисты рассказали про жизнь команды президента Украины в подземном бункере в первые недели войны.

В материале указывается, что в этом бункере Зеленский и его окружение провели большую часть первых двух месяцев под землей, периодически выходя на поверхность.

"Члены украинского правительства были немедленно переведены в подземные бункеры. От военных также поступил приказ — не покидать их и оставаться там до дальнейшего уведомления. Источник на Банковой рассказал, что жить в таких условиях было тяжело: "Солнца не видишь, времени не знаешь". И добавил: "Если путин был в своем бункере [во время пандемии], то неудивительно, что он сошел с ума". По словам источника в правительстве, первоначальный план состоял в том, чтобы оставаться под землей в течение недели…", — говорится в материале.

Отмечается, что попадая в это секретное место его посетители должны были подписать бумагу о неразглашении даже самых, на первый взгляд, безобидных деталей.

"Те же, кто был приглашен жить вместе с президентом в подземном бункере, должны были подписать соглашение о неразглашении, запрещающее им делиться какими-либо подробностями о дизайне бункера, его расположении или удобствах. Им даже не разрешалось говорить о еде, которую они ели", — рассказывают журналисты.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинский журналист Дмитрий Комаров показал, как выглядит одно из самых секретных мест в мире — украинский центр принятия решений.

Также мы сообщали о том, что известно о сети подземелий путина.