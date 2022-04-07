УП: Зеленский работает из тайного бункера, сейчас у него 2 основные задачи

Основная работа украинского президента проходит в защищенных помещениях бункера

Президент Украины Владимир Зеленский сейчас сконцентрирован на решении двух важных вопросов: международного и оборонного. На все остальное, признаются в окружении главы государства, просто не хватает времени.

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Как пишет издание "УП", Зеленский решил остаться в Киеве, ведь имеет на руках очень важные апокалиптические данные от разведчиков с Запада, а также расчеты украинских спецслужб и армии, согласно которым россия полностью не способна захватить столицу.

Кроме того, даже получив множество предложений укрыться в одном из безопасных мест западных столиц, Зеленский все же доверился украинской системе безопасности и обустроил свой тайник в секретном бункере, расположенном в Киеве.

Указанный секретный объект был обустроен в Украине еще во времена Советского союза. Он полностью рассчитан на то, чтобы выжить, находясь в нем, даже в условиях тотальной ядерной войны.

Детальнее о бункере, который находится на территории администрации президента, рассказал бывший украинский политик Николай Азаров.

"Это абсолютно защищенный, подготовленный еще в советские времена бункер для работы высшего политического и военного руководства государства в условиях атомного нападения. Прямое попадание ядерного боеприпаса не нанесет никакого вреда людям, находящимся в бункере, – заявил он.

По информации издания, украинский президент совместно со своей командой пользуются помещениями Офиса для проведения встреч, интервью, брифингов, а также совещаний, однако основная работа руководства страны проходит именно в полностью защищенных помещениях бункера. Там Зеленский, вблизи которого постоянно находятся дипломаты, военные и экономисты, работает над решением основных на сегодняшний день проблем. Они касаются международной и оборонной составляющей, ведь на другое, кроме экономики, в период войны времени не хватает.

"… следует признать: и премьер Шмигаль, и спикер Стефанчук, может, впервые за все время работы отпущены в почти свободное плавание. Президенту и его Офису из-за вала дипломатично-военной работы не хватает сил и времени контролировать еще и другие ветви власти ", — говорится в тексте материала.

Ранее "Телеграф" сообщал, что экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж подробно рассказал о бункере, в котором может скрываться кровавый лидер россии Владимир Путин.