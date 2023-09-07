Фото дня: Зеленский и Буданов показали тот самый захваченный российский вертолет

Будет ли вертолет служить ВСУ пока неизвестно

Президент Владимир Зеленский и руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов показали тот самый российский вертолет Ми-8, который удалось захватить вместе с пилотом.

Снимок трофея опубликовал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, назвав его "фото дня". По его словам, этот вертолет уже считается украинским.

Глава государства и главный разведчик страны сфотографировались в ангаре на фоне бывшего российского вертолета с замазанной буквой "V" на борту. Этот символ оккупанты части используют для маркировки своей техники. Подробностей этого снимка на данный момент нет. По всей видимости, вертолет сейчас проходит диагностику на предмет повреждений.

Известно, что в августе 2023 года российский вертолет Ми-8 был захвачен Украиной без малейшего сопротивления экипажа — пилот добровольно прилетел в Полтавскую область, чтобы сдаться. Но российские Telegram-каналы сообщали, что экипаж вертолета был расстрелян при попытке бегства.

Позже в ГУР раскрыли подробности спецоперации под кодовым названием "Синица" и показали лицо пилота. 28-летний россиянин Максим Кузьминов рассказал, что сам связался с украинской стороной и заявил, что хочет сдаться. ГУР организовала безопасный коридор, по которому вражеский пилот и попал в страну вместе с вертолетом Ми-8. Пилота допросили и он раскрыл ценные сведения о российской армии.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что будет дальше с российским пилотом, который угнал в Украину вертолет. В ГУР озвучили два сценария его судьбы.