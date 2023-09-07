Фото дня: Зеленський і Буданов показали той самий захоплений російський вертоліт

Чи буде вертоліт служити ЗСУ поки невідомо

Президент Володимир Зеленський та керівник ГУР МО України Кирило Буданов показали той самий російський гелікоптер Мі-8, який вдалося захопити разом із пілотом.

Знімок трофея опублікував радник Міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, назвавши його "фото дня". За його словами, цей вертоліт уже вважається українським.

Глава держави та головний розвідник країни сфотографувалися в ангарі на тлі колишнього російського вертольота із замазаною літерою "V" на борту. Цей символ окупанти частини використовують для маркування своєї техніки. Подробиць цього знімка на даний момент немає. Очевидно, вертоліт зараз проходить діагностику щодо пошкоджень.

Відомо, що у серпні 2023 року російський гелікоптер Мі-8 був захоплений Україною без найменшого опору екіпажу — пілот добровільно прилетів до Полтавської області, щоб здатися. Але російські Telegram-канали повідомляли, що екіпаж вертольота був розстріляний під час втечі.

Пізніше в ГУР розкрили подробиці спецоперації під кодовою назвою "Синиця" та показали обличчя пілота. 28-річний росіянин Максим Кузьмінов розповів, що сам зв’язався з українською стороною та заявив, що хоче здатися. ГУР організувало безпечний коридор, яким ворожий пілот і потрапив до країни разом з вертольотом Мі-8. Пілота допитали й він розкрив цінні відомості про російську армію.

Також "Телеграф" розповідав про те, що буде далі з російським пілотом, який викрав в Україну гелікоптер. У ГУР озвучили два сценарії його долі.